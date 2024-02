Jean-François Baril taquine son grand garçon pour sa fête

«Bonne fête mon bonhomme! Mon joueur de hockey préféré, mais surtout un garçon qui me rend si fier par sa sensibilité, son empathie, sa bonne humeur et son intelligence. Les journées sont bien plus agréables lorsque tu es là… même quand t’es gossant! 😜😘»

Rappelons que Jean-François Baril et sa conjointe, Nathalie, sont les heureux parents de deux enfants: Nathan, qui a 19 ans aujourd'hui, et Viviane, qui a eu 21 ans cette semaine.