La harceleuse de Sébastien Delorme a plaidé coupable au palais de justice de Montréal

Au cours de sa comparution au palais de justice, l'accusée a admis avoir tenu ces propos sur Facebook à l'endroit de la star d'Indéfendable:

«Sébastien Delorme c’est un trou de cul. Un mangeur de marde. Ses parents et ses enfants sont comme lui. Je vois ce gars et je le tue. Je vois ses enfants et ils sont morts.»

Ce message a été publié en août 2022, bien après la première plainte de l'acteur.