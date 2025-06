Jared Leto accusé d’inconduite sexuelle par 9 femmes

L’une d’elles, par exemple, déclare avoir rencontré l’acteur dans un café de Los Angeles alors qu’elle n’avait que 16 ans. Leto lui aurait alors demandé son numéro de téléphone. Selon cette femme, les appels téléphoniques qui ont suivi sont rapidement devenus étranges et dérangeants. « Je ne sais pas s’il était sur la drogue ou autre, mais c’était la voix la plus bizarre et la plus dégoûtante que j’aie jamais entendue », dit-elle.

Elle ajoute que Jared Leto l’aurait ensuite invitée à une fête chez lui, dans le quartier Laurel Canyon, invitation qu’elle a refusée, bien qu’il ait continué à la contacter à des heures tardives. « Toujours à une, deux ou trois heures du matin », dit-elle. « Les conversations devenaient sexuelles. Il me demandait : “As-tu déjà eu un chum? As-tu déjà sucé un pénis?” Il changeait de ton, de voix. Ça m’a fait peur. Pour la première fois, je me suis dit : ‘Mon Dieu, c’est pas juste dans les films, ça.’ »

Un autre témoignage marquant est celui de la mannequin Laura La Rue, qui affirme avoir rencontré Jared Leto en 2008 alors qu’elle avait également 16 ans. Elle affirme qu’il l’a souvent invitée chez lui, par message texte, et qu’elle a fini par accepter. « Je me souviens qu’il me taquinait tout le long. Il flirtait, se rapprochait, s’éloignait… comme un jeu », raconte-t-elle. Elle affirme aussi qu’il est entré une fois dans la pièce où elle se trouvait complètement nu. « Il est sorti, les parties génitales à l’air, comme si c’était normal. J’avais 17 ans. Je me suis dit : “C’est peut-être juste ça, être un adulte?” »