Isabelle Racicot en voyage à New York avec son beau grand garçon

Isabelle Racicot a dévoilé des images de son voyage express à New York avec son fils Justin. Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, l’animatrice a déposé un montage dynamique de cette visite de deux jours dans la Grosse Pomme.

De son propre aveu, ils ont passé leur séjour à faire deux choses bien précises. Elle a explique: «on s’est fait un coup de food mère-fils à New York! 48 heures de marche et de nourriture 😂»

Isabelle Racicot et Justin semblent avoir eu pas mal de plaisir ensemble, et on ne peut qu’être envieux de leur séjour.

On est toujours fans des images de vacances que partage Isabelle Racicot. En août dernier, on a d’ailleurs particulièrement aimé les photos de son voyage en Grèce, en famille. Isabelle était emballée de vivre avec eux leur première visite en Europe.

