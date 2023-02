L'animatrice Isabelle Perron donne de ses nouvelles après son grave accident d'auto

Elle se confie, samedi:

«Coucou!

Vous êtes plusieurs à m’écrire et à vous inquiéter sur mon état de santé. Je voulais prendre le temps de vous dire que je vais bien. 🙏🌟

Surtout, je vous remercie pour ce tsunami d’amour, vous m’avez soulevée.



Je récupère un peu chaque jour et je suis de retour au travail tranquillement.



Mes patrons et mes collègues sont vraiment compréhensifs et aidants.

Je dois adapter ma cadence, mon rythme de travail par contre. Je ne vous cacherai pas… c’est confrontant ! (ou la version romancée c’est un beau défi! Hihi)



Sans blague, le quotidien est rempli de p’tites embûches et de p’tites victoires. J’apprends beaucoup à travers cette convalescence. (Si vous croisez mon égo et mon orgueil sur le bord du chemin en train de faire du pouce, c’est normal. On est en rupture!😂.)

Ça l’air quétaine, mais ce que je retiens surtout c’est que je suis chanceuse d’être si bien entourée et de pouvoir écrire ce message.

J’ai eu peur, très peur. Mais ça me permet aujourd’hui de savourer toutes ces petites choses que je prenais pour acquis.



Merci à chacun d’entre vous pour vos messages. Prenez soin de vous

XxX», dévoile-t-elle via Instagram.

Heureusement, Isabelle prend du mieux!