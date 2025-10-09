Cette intrigue d'Antigang est inspirée d'une histoire vraie

La nouvelle série Antigang fait beaucoup jaser. On y suit une escouade spéciale qui réunit différents corps policiers pour lutter contre le crime organisé.

L’intrigue alterne entre le quotidien des policiers et celui des criminels. Nadine Bismuth et Luc Dionne se sont d’ailleurs inspirés d’une véritable histoire pour construire la trame autour du blanchiment d’argent, qui passe par le salon de coiffure de Fanny (Léane Labrèche-Dor), la femme de Denis Marchand (Sébastien Ricard)