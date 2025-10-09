Cette intrigue d'Antigang est inspirée d'une histoire vraie

Début du contenu principal.
La nouvelle série Antigang fait beaucoup jaser. On y suit une escouade spéciale qui réunit différents corps policiers pour lutter contre le crime organisé.
L’intrigue alterne entre le quotidien des policiers et celui des criminels. Nadine Bismuth et Luc Dionne se sont d’ailleurs inspirés d’une véritable histoire pour construire la trame autour du blanchiment d’argent, qui passe par le salon de coiffure de Fanny (Léane Labrèche-Dor), la femme de Denis Marchand (Sébastien Ricard)
Dans un article signé Hugo Dumas dans La Presse, Luc Dionne révèle que le transport d’argent dans des véhicules blindés vers un appartement est inspiré du projet Océan de l’opération Printemps 2001, «qui ciblait la banque des Nomads de Mom Boucher, remplie à ras bord par les « revenus » du trafic de cocaïne et de haschisch au Québec.»
Il précise également que les énormes poches de hockey remplies d’argent représentent les fameuses redevances de 10 %. Luc Dionne confie au chroniqueur :
« À l’époque du projet Océan, dans l’appartement qui servait de cache aux motards, il y avait deux grandes tables avec des machines à compter de l’argent qui roulaient toute la journée. Ils pouvaient ramasser cinq, six, sept millions par jour. »
Évidemment, on constate aussi que le crime organisé utilise des guichets automatiques privés pour effectuer ses transactions, comme celui qu’on retrouve dans le salon de Fanny.
La femme d’affaires profite même de ses avantages pour se constituer des réserves, en effectuant des dépôts réguliers par l’entremise de son conseiller financier, ainsi que dans un coffre dissimulé dans la cuisinette de son commerce.
