En deuil, Ingrid Falaise partage un message crève-coeur

«J’écris ces mots la peine dans le ventre et le cœur à l’envers 💫 C’était l’automne. T’avais appris à dire mon nom. T’avais pratiqué si fort. Au loin, il résonne Olivia... je l’entend encore. Je t’ai aimé tout de suite. Comme si un fil invisible avait tricoté nos cœurs. Tu as pris ma main et tes grands yeux bleus se sont vissés dans les miens. Olivia, semeuse d’étincelles joyeuses.Ta voix retentit en écho. Ton rire rebondit, saute, fait des ricochets et amène un sourire à tout coup. Ton combat transperce et ta force émeut. Olivia, guerrière éternelle.On se convainc à y croire que ce temps ne s’immobilisera pas, que ta vie ne se défilera pas, que tu resteras près de nous encore et encore. On étire les moments, on s’accroche et on cherche à figer l’instant. Le sablier coule, et puis, tu pars. Malgré tous les efforts, tu te transformes, tu t’envoles, tu files vers les étoiles. Il y a une semaine et quelques heures, dimanche à 13h12, tu nous a quittés et les cœurs se sont effondrés.À Laurie, Pierre, Eliot et Victor. Lesbeaux amis. Je sais que la douleur est vive, qu’elle brûle, qu’elle glisse le long de vos joues et qu’elle serre la poitrine. L’immense présence d’Olivia manque à chaque instant. Je vous souffle de l’amour à profusion. Encore et encore. ❤️ Je vous aimé pour la vie. Oui, pour la vie. À tous les téléspectateurs qui avez rencontré Olivia et sa famille à travers notre série ADAPTÉ, si vous souhaitez apporter un baume de douceur, un Go Fund Me a été érigé pour la famille afin qu’ils puissent vivre ce deuil impossible plus doucement. Le lien est ici. »