India Desjardins: le témoignage bouleversant de son père qui a frôlé la noyade

« Il y a trois ans aujourd'hui, j'ai failli perdre mon père dans un accident de pêche, qui aurait pu devenir une statistique, un fait divers dans les journaux. Ses compagnons de pêche se sont levés dans la chaloupe, qui a par la suite chaviré. Puis, il a été retrouvé sur une berge en état avancé d'hypothermie. Voici son message pour inviter à la prudence ce printemps et cet été: restez assis dans vos chaloupes et portez une veste de sécurité. Personne ne veut perdre quelqu'un dans un bête accident. », a écrit India Desjardins.

En ce qui concerne la publication de son père, elle va comme suit :

« Il y a trois ans aujourd'hui j'ai failli me noyer par l'imprudence de mes deux compagnons de chaloupe. Heureusement je portais ma ceinture de flottaison. J'ai passé 4 jours à l'hôpital pour éliminer les enzymes que mon corps avaient produits quand on est en hypothermie. Même après 3 ans j'ai encore des séquelles physiques et psychologiques. Alors prudence lorsque vous êtes en chaloupe, rester assis et porter toujours votre veste de flottaison. »

Un témoignage qui donne froid dans le dos, et qui nous rappelle à tous d'être prudents et vigilants au cours de la saison estivale.