Indéfendable: une scène choquante sème l'émoi et les fans spéculent

Voici un aperçu de l’épisode à venir, qui met en scène Béatrice à l'hôpital, manifestant une certaine confusion quant à ce qui s'est passé.

On devine que Léo Macdonald (Sébastien Delorme)sera l’avocat de Béatrice, comme en témoigne leur échange téléphonique, au cours duquel elle s'interroge sur la raison pour laquelle tout le monde évoque sa sœur et ses enfants en lui disant: «Pourquoi tout le monde me parle de ma sœur et de mes enfants?»

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo.