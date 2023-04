Ima dévoile une vidéo magique pour les 5 ans de son grand garçon

« Aujourd’hui c’est une journée magique💫 C’est l’anniversaire de mon petit homme ❤️

5 ans🎈

Aujourd’hui, c’est une nouvelle, grande étape. Quelle aventure! WoW!!! Ma plus grande histoire, fierté, mes plus grands défis. Que je suis honoré d’être ta maman. Chaque jour est un cadeau et je nous le rappelle à chaque jour🙏 Tu es le plus merveilleux des trésors. Je suis fière de toi, grand garçon! Je te souhaite toute la bonté du monde, la joie et la sagesse💫 Tu es une grande âme lumineuse 💫 Ton cœur est si beau❤️ Va mon coco et amuse-toi💫🎉🫶🌈🌸⭐️❤️

Maman sera toujours-là! 😘 »

Comme c'est beau! On lui souhaite un joyeux anniversaire, nous aussi!