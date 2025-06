Hugo Giroux se confie sur ses ennuis de santé

«Je me suis fait opérer pour un problème digestif et tout s’est bien déroulé, mais j’ai passé deux mois très intenses à ne pas savoir ce qui m’arrivait. J’ai toujours été un malade imaginaire, mais pour la première fois, ça se passait pour vrai. J’étais dans l’autobus de la vie, et si ça arrive à des enfants et à des gens que j’aime, je ne suis pas immunisé pour autant. J’ai donc connu une période de vulnérabilité assez grande où je n’ai fait que du divan. Maintenant que je vais mieux, j’appelle cette période «mon printemps de renaissance». J’ai eu la chance d’avoir un réseau d’amis importants qui ont pu me soutenir.», confie-t-il au 7 Jours.

Finalement, une opération a permis de régler la situation, mais l’épreuve l’a profondément marqué.

Aujourd’hui, Hugo reprend peu à peu ses activités, retrouve son rythme, son corps, son souffle. Il parle avec beaucoup de reconnaissance de l’équipe médicale qui l’a accompagné avec douceur et patience.

«J’ai eu une petite période de convalescence et dernièrement, je me suis remis à faire mes activités quotidiennes, comme le sport. J’ai été grandement impressionné par tout le personnel soignant, qui a été patient et qui a su répondre avec gentillesse et douceur à toutes mes questions. Je les ai tous invités au théâtre cet été! (rires) J’ai eu la plus belle expérience compte tenu de l’événement!»