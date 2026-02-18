Après Heated Rivalry, Hudson Williams brillera à nouveau sur Crave

Voici le synopsis officiel de Yaga, un thriller adapté de la pièce du même nom et inspiré du mythe de la sorcière Baba Yaga de la mythologie slave:

«YAGA suit Rapp (Noah Reid), un enquêteur privé qui arrive dans une petite ville côtière pour enquêter sur la disparition de l'héritier d'une puissante entreprise de pêche, Henry Park (Hudson Williams). Il se retrouve en désaccord avec une détective locale méfiante, Carson (Clark Backo), une professeure d'université charismatique attirée par les hommes plus jeunes, Katherine (Carrie-Anne Moss), ainsi qu'au cœur d'un labyrinthe de suspects énigmatiques, de vies secrètes et de magie ancienne.»

Le tournage de cette série écrite et produite par Kat Sandler est commencé. Yaga sera divisée en huit épisodes de 30 minutes.