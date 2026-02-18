Après Heated Rivalry, Hudson Williams brillera à nouveau sur Crave

Début du contenu principal.
Voilà une nouvelle qui plaira aux milliers de nouveaux fans de Hudson Williams: la star de Heated Rivalry sera en vedette dans une toute nouvelle série originale sur Crave!
Cette fois-ci, le bel acteur canadien se retrouvera au coeur d'un thriller enlevant intitulé Yaga.
Hudson Williams incarnera le riche héritier d'une compagnie de pêche.
En plus de la vedette de Heated Rivalry, la nouvelle série dramatique réunira trois figures bien connues:
Voici le synopsis officiel de Yaga, un thriller adapté de la pièce du même nom et inspiré du mythe de la sorcière Baba Yaga de la mythologie slave:
«YAGA suit Rapp (Noah Reid), un enquêteur privé qui arrive dans une petite ville côtière pour enquêter sur la disparition de l'héritier d'une puissante entreprise de pêche, Henry Park (Hudson Williams). Il se retrouve en désaccord avec une détective locale méfiante, Carson (Clark Backo), une professeure d'université charismatique attirée par les hommes plus jeunes, Katherine (Carrie-Anne Moss), ainsi qu'au cœur d'un labyrinthe de suspects énigmatiques, de vies secrètes et de magie ancienne.»
Le tournage de cette série écrite et produite par Kat Sandler est commencé. Yaga sera divisée en huit épisodes de 30 minutes.
Au niveau personnel, le comédien de 25 ans, a profité de la fête de l’amour pour officialiser sans détour sa relation amoureuse sur Instagram.
C’est en story que Hudson Williams a partagé plusieurs photos en compagnie de sa conjointe de longue date, le tout avec un adorable message teinté d’autodérision:
«Avec moi depuis que ma Mazda Protégé dorée de l’an 2000 fumait de partout et que je n’avais pas d’emploi», a-t-il écrit avec humour, soulignant la solidité d’un amour né bien avant sa notoriété.
