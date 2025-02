Les Hobbits du Seigneur des Anneaux débarquent au Comiccon de Montréal cet été

L’événement, qui célèbrera sa 15e édition cet été, se tiendra du 4 au 6 juillet prochains au Palais des congrès. Les fans auront ainsi l’opportunité unique de rencontrer Elijah Wood et Dominic Monaghan le samedi 5 juillet, tandis que Sean Astin et Billy Boyd seront accessibles les 5 et 6 juillet.

Un moment fort du week-end sera sans aucun doute la soirée spéciale A Night in the Shire with the Four Hobbits, qui réunira les quatre acteurs dans un cadre exclusif le soir du 5 juillet. Une occasion en or pour les passionnés de la Terre du Milieu de voir leurs héros préférés partager anecdotes et souvenirs de tournage (et de peut-être repartir avec quelques selfies!).

Des billets pour cette rencontre magique sont encore disponibles sur le site officiel du Comiccon de Montréal.