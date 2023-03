Hélène Florent brille sous les projecteurs pour un magazine

Hélène Florent sera la vedette du nouveau long métrage de Bernard Émond.

Pour son film Une femme respectable, le cinéaste a choisi la ville de Trois-Rivières comme ancrage à sa nouvelle histoire, qui se déroule dans les années 1930.

Scénarisé d’après une nouvelle de Luigi Pirandello (Pena di vivere cosi - Toute la vie, le cœur en peine) et réalisé par Bernard Émond, le film met en vedette Hélène Florent et Martin Dubreuildans les rôles principaux aux côtés de Paul Savoie, Brigitte Lafleur et Normand Canac-Marquis.

Voyez des photos du tournage qui a eu lieu l'an dernier ici.