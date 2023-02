Harvey Weinstein condamné à 16 ans de prison pour viol

Rappelons que l'homme de 68 ans a été un producteur très important à Hollywood et ce, pendant de nombreuses années.

Plus de 90 femmes ont dénoncé ses inconduites sexuelles, ses menaces et abus de pouvoir au cours des dernières années, lançant du même coup le mouvement #MeToo. Parmi ses présumées victimes, on compte les célèbres actrices Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Heather Graham, Kate Beckinsale, Rose McGowan et Lupita Nyong’o.

À lire aussi: