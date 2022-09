5 faits intéressants sur la série de films Halloween

La série de films Halloween a été créée en 1978 par John Carpenter et a connu un vif succès planétaire dès sa sortie en salle. Aujourd’hui, cette franchise horrifique est l’une des plus célèbres en son genre.

Voici quelques faits méconnus sur la série de films Halloween qui risquent de vous surprendre.

Petit budget, gros succès



Le premier Halloween, intitulé Halloween : La Nuit des masques (Halloween), a été produit à la fin des années ’70 avec un budget de seulement 300 000 dollars. Avec plus de 47 millions de dollars de recettes au box-office mondial, il est aujourd’hui considéré comme un des films indépendants les plus lucratifs de tous les temps et aussi un des films d’horreur les plus influents de son époque. En 2006, le National Film Registry l’a inscrit à son registre en raison de son importance culturelle, historique et esthétique.

L'origine du masque de Michael Myers



Tout le monde ou presque est familier avec le masque effrayant que porte Michael Myers. Ce qui est moins connu, toutefois, c’est que ce masque est en fait inspiré du visage du capitaine Kirk dans Star Trek ou, plutôt, de celui de l’acteur qui l’interprète : William Shatner. Les accessoiristes de la production d’Halloween avaient trouvé ce masque dans un magasin au détail et l’ont tout simplement transformé pour l’adapter aux besoins du film.

Les films ne se déroulent pas tous un 31 octobre



Vous l’aurez peut-être deviné : tous les films de la série Halloween se déroulent un 31 octobre, soit le jour de la fête d’Halloween. Le seul film de la série qui échappe à cette règle est le 2e volet, Halloween 2 : Le Masque (Halloween II), sorti en 1981. L’intrigue de cette suite se déroule plutôt un 1er novembre, tout juste après les évènements d’Halloween : La Nuit des masques, sorti 3 ans plus tôt.

Un scénario écrit en quelques jours

L’écriture d’un scénario ne se fait pas du jour au lendemain. Celle d’Halloween 4 : Le Retour de Michael Myers (Halloween 4: The Return of Michael Myers) a toutefois été complétée en quelques jours seulement. La production du film avait contraint le scénariste Alan B. Mc Elroy à développer un concept et à envoyer la version finale en moins de 11 jours afin que le tournage du 4e volet ne soit pas freiné par la grève des scénaristes, qui était imminente à l’époque.

La «scream queen» originale



Jamie Lee Curtis n’a pas obtenu le rôle Laurie Strode uniquement en raison de son talent d’actrice. John Carpenter, l’homme derrière Halloween, l’a aussi en partie choisie puisqu’elle est la fille de Janet Leigh, cette actrice qui interprète la célèbre « reine du cri », c’est-à-dire Marion Crane dans le film Psychose (Psycho). John Carpenter souhaitait rendre hommage à Alfred Hitchcock, le maitre ultime de l’horreur, en donnant le rôle à Jamie Lee Curtis.

La série de films Halloween a créé une onde de choc dans le milieu du cinéma au moment de sa sortie à la fin des années ’70. Plus de 50 ans et 10 films plus tard, Halloween suscite toujours autant d’intérêt.

