Gwyneth Paltrow pose complètement nue et les photos valent de l'or

En ce qui concerne son anniversaire, la célèbre blonde se sent mieux que jamais à 50 ans. Voici ce qu'a déclaré Gwyneth Paltrow à ce sujet :

« Je me sens tellement bien à l'approche de mes 50 ans. Et cette séance photo me permettra d'exprimer ce sentiment d'énergie et d'optimisme qui m'habitent. C'est aussi une façon de montrer ma vision de la féminité et mon sens du plaisir. »

On lui souhaite un merveilleux anniversaire!

