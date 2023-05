Guylaine Tanguay sur sa rencontre avec Ginette Reno: «C'est comme si j'existais pu»

Voici ce qu'a confié la star québécoise sur cette rencontre dont elle se souviendra toute sa vie:

«Quand je suis allée chanter en Floride, on avait décidé de faire le projet Ginette à ma façon, et je suis allée souper avec Ginette Reno. On a tellement ri! Elle m'a invitée chez elle après, et elle m'a chanté toutes sortes de chansons à [quelques pouces] de ma face.»

En entendant cette anecdote, Marie-Lyne Joncas a demandé à Guylaine Tanguay si elle avait chanté avec elle. Cette dernière a admis que non, car elle était trop impressionnée:

«Non! Moi, c'est comme si j'existais pu. J'étais tellement impressionnée! Elle m'a fait sentir comme la personne la plus importante de la planète, sa meilleure amie.»

