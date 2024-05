Guylaine Tanguay pose dans son bain et annonce une bonne nouvelle

Le Gala Célébration 2024 a réservé une surprise musicale exceptionnelle aux téléspectateurs en présentant une performance exclusive de Guylaine Tanguay et du duo 2Frères. Les artistes ont offert une interprétation remarquable du succès de Patrick Norman, «Quand on est en amour», dans une vidéo publiée en exclusivité sur la page Facebook de Loto Québec. Cette prestation en a ému plus d'un et a suscité de nombreux éloges.

Les voix chaleureuses de Guylaine Tanguay et d'Éric et Sonny du groupe 2Frères se sont harmonisées de manière exceptionnelle pour rendre hommage à cette chanson emblématique de Patrick Norman.

