Guylaine Tanguay adresse le décès de son frère: «Tu me manques déjà»

«C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès du frère de notre porte-parole bénévole, Guylaine Tanguay.



Atteint d’un cancer, il s’est éteint le dimanche 11 mai, entouré de l’amour des siens 🕊️.



Toutes nos pensées les plus sincères accompagnent Guylaine et sa famille en cette période empreinte de peine 🕯️.



À tous ceux et celles touché·e·s par le cancer, la Fondation est là pour vous. Nos services sont accessibles pour vous accompagner et vous soutenir à toutes les étapes de la maladie.»

En février dernier, la chanteuse annoncait qu'elle reportait des spectacles afin de rester au chevet de son frère, dont l'état s'était détérioré.

Nous envoyons une grande dose de douceur à Guylaine Tanguay et à sa famille en cette période difficile.

