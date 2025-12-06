Guy Mongrain: Grand-papa pour la troisième fois et toujours aussi pétillant

« J’ai une nouvelle petite-fille, une troisième. Elle s’appelle Éléonore et elle a déjà deux gardiennes de bientôt 14 et bientôt 10 ans! », confie-t-il en souriant. Ses deux fils suivent chacun leur route familiale: « J’ai deux garçons et le premier a les deux plus vieilles. Le second vient d’avoir sa première princesse. » Résultat: trois petites cocottes, et un grand-papa comblé!

Ce qui rend Guy Mongrain encore plus heureux? La proximité familiale!

« La beauté de la chose est que mes deux garçons sont à 12 minutes de chez moi. J’ai des demandes pour aller récupérer les cocottes à l’école, mais ce n’est pas un fardeau. Au contraire. »

On l’imagine très bien, sourire aux lèvres, se présenter devant l’école avec la même énergie bienveillante qu’il apportait sur nos écrans!

Toujours aussi espiègle, le grand-papa de 72 ans ne s’en cache pas: « Je suis un gamin en dedans et les cocottes aussi. Ça garde jeune, parce que le coach de niaiseries est là! Je leur enseigne comment ça marche, les jeux de mots! »