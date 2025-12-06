Guy Mongrain: Grand-papa pour la troisième fois et toujours aussi pétillant

Début du contenu principal.
Croisé lors de la première de 2025 revue et corrigée au Théâtre du Rideau Vert, Guy Mongrain débordait de bonheur!
Et pour cause: il a reçu son cadeau de Noël en avance, dans la nuit du 26 novembre dernier!
L’ancien animateur est devenu grand-papa pour la troisième fois, accueillant une adorable petite princesse (Éléonore) dans la famille.
« J’ai une nouvelle petite-fille, une troisième. Elle s’appelle Éléonore et elle a déjà deux gardiennes de bientôt 14 et bientôt 10 ans! », confie-t-il en souriant. Ses deux fils suivent chacun leur route familiale: « J’ai deux garçons et le premier a les deux plus vieilles. Le second vient d’avoir sa première princesse. » Résultat: trois petites cocottes, et un grand-papa comblé!
Ce qui rend Guy Mongrain encore plus heureux? La proximité familiale!
« La beauté de la chose est que mes deux garçons sont à 12 minutes de chez moi. J’ai des demandes pour aller récupérer les cocottes à l’école, mais ce n’est pas un fardeau. Au contraire. »
On l’imagine très bien, sourire aux lèvres, se présenter devant l’école avec la même énergie bienveillante qu’il apportait sur nos écrans!
Toujours aussi espiègle, le grand-papa de 72 ans ne s’en cache pas: « Je suis un gamin en dedans et les cocottes aussi. Ça garde jeune, parce que le coach de niaiseries est là! Je leur enseigne comment ça marche, les jeux de mots! »
Même à 72 ans, Guy Mongrain n’a rien perdu de son appétit pour le voyage. Au printemps dernier, il partait explorer le Vietnam. Puis, en septembre, direction la Croatie avec sa conjointe Gabrielle. Le carnet de voyages ne désemplit pas: dans un an, le couple prévoit de s’envoler pour la Polynésie en compagnie d’amis.
Avec son humour bien à lui, il ajoute: « Les voyages exigeants, il faut que je les fasse maintenant. Il ne rajeunit pas, le bonhomme! », confie-t-il au Échos Vedettes.
On souhaite à la petite famille une dose massive de bonheur!
