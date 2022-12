Guy A Lepage tente de nous mettre dans l’esprit des Fêtes et c'est hilarant

Guy A. Lepage vous fera sourire avec une drôle de vidéo en cette journée de décembre!

Afin de nous mettre dans l'ambiance des Fêtes, le célèbre animateur de Tout le monde en parle a filmé sa performance vocale alors qu'il chantait sous la douche. Son choix de chanson : la magnifique Hallelujah de Leonard Cohen.

Le problème, c'est que Guy A. Lepage pousse la note avec la voix la plus aïgue possible. Et les sons de clavier ajouté par-dessus ne font qu'ajouter à l'absurdité de cette reprise... particulière! Voici l'hilarante vidéo dans laquelle Guy A. Lepage « chante » Hallelujah :