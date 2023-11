Gregory Charles: Sa fille Julia a beaucoup grandi, magnifique sur le tapis rouge!

D'ailleurs, Gregory Charles et sa solide troupe ont accompli avec brio une mission des plus ambitieuse avec le tout nouveau spectacle interactif 7 ! Ainsi, pendant plus de deux heures, ont résonné les plus belles et les plus aimées chansons du cinéma, livrées avec talent et émotion par Gregory Charles et ses acolytes chanteurs et danseurs Audrey-Louise Beauséjour, Marc-Antoine Gauthier, Klara Martel-Laroche, Frédérique Mousseau, Mathieu-Philippe Perras et Gabrielle Roy-Lemay. Ensemble, accompagnés d’un orchestre sous la direction de Gabriel Bertrand-Gagnon et d’un grand chœur de plus de 100 personnes, ils ont offert un impressionnant programme où figuraient notamment plusieurs chansons des films Moulin Rouge, Les Misérables et Chicago en plus d’assurer d’éblouissantes prouesses vocales plongeons le public dans l’univers biographique musicale d’Elvis à l’époque de son grand retour en 68, dans celui de Tina Turner avec Proud Mary et dans l’imaginaire de Queen sur l’immense et indémodable Bohemian Rhapsody.