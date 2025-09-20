Grande nouvelle pour Penande Estime!

Et ce n’est pas tout: Penande reprendra bientôt son rôle de Nadine dans la saison 2 de MR BIG. Une bonne nouvelle pour les amateurs de la série, qui pourront retrouver son personnage fort et charismatique à l’écran!

La comédienne, qui était toute en beauté lors de la soirée des prix Gémeaux, a profité d’un voyage en solo en Jamaïque cet été pour souffler un peu… mais aussi pour créer! Inspirée par ce séjour, elle s’est lancée dans l’écriture de son premier long métrage. « C’est une première. J’espère que ça va marcher », confie-t-elle avec enthousiasme au magazine Échos Vedettes.