Grande nouvelle pour Penande Estime!

Après dix ans d’absence sur scène, Penande Estime s’apprête à faire un retour attendu au théâtre!
La comédienne et cascadeuse, que l’on a pu voir récemment dans Les Armes, Après le déluge et Indéfendable sera en vedette en février 2026 dans Woch, une pièce signée Natasha Kanapé Fontaine, présentée au Théâtre Aux Écuries. Une nouvelle aventure artistique qui marque un jalon important dans sa carrière!
Et ce n’est pas tout: Penande reprendra bientôt son rôle de Nadine dans la saison 2 de MR BIG. Une bonne nouvelle pour les amateurs de la série, qui pourront retrouver son personnage fort et charismatique à l’écran!
La comédienne, qui était toute en beauté lors de la soirée des prix Gémeaux, a profité d’un voyage en solo en Jamaïque cet été pour souffler un peu… mais aussi pour créer! Inspirée par ce séjour, elle s’est lancée dans l’écriture de son premier long métrage. « C’est une première. J’espère que ça va marcher », confie-t-elle avec enthousiasme au magazine Échos Vedettes.
Polyvalente, Penande Estime ajoutera bientôt un nouveau rôle à son parcours: celui d’animatrice! Elle sera à la tête d’un documentaire dont le tournage débutera dès décembre. « Ça va me permettre de voyager », explique-t-elle, visiblement emballée par ce défi inédit.
Entre le théâtre, la télévision, le cinéma et maintenant l’animation, Penande Estime s’affirme plus que jamais comme une artiste aux multiples talents!
On lui dit MERDE dans tous ses projets!
