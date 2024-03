Grande nouvelle pour Gisèle Lullaby!

« Je suis tellement heureuse d’ajouter une nouvelle corde à mon arc comme c’est la première fois que je pourrai transmettre mon expérience à une production théâtrale d’envergure. Il me fera plaisir de guider José dans la création de son personnage... il pourra ensuite voir, lui aussi, comment on peut devenir un meilleur homme après avoir marché dans les souliers d’une femme! Je suis d’autant plus heureuse de pouvoir soutenir la production dans leur relation avec les communautés 2SLGBTQIA+, si chères à mes yeux. J’invite toutes celles et ceux qui me soutiennent à venir voir ce spectacle irrésistible pour les fêtes de fin d’année! », dévoile Gisèle.

Gisèle Lullaby collaborera étroitement avec le talentueux José Dufour pour donner naissance à son personnage de Dorothy Michaels dans la comédie musicale la plus drôle et festive à Montréal, qui sera présentée du 5 décembre 2024 au 5 janvier 2025 à l’Espace St-Denis.

Dans le spectacle Tootsie, Michael Dorsey, joué par le comédien José Dufour, se crée un personnage féminin afin de décrocher un rôle et se sortir du chômage. La création de cette nouvelle personnalité est un véritable défi pour un comédien et l’idée est venue qu’une personne d’expérience qui est reconnue pour son art au Québec puisse ainsi guider José. Comme Gisèle Lullaby, de son véritable nom Simon Gosselin, est elle-même une personnalité féminine jouée par un homme, elle saura faire bénéficier de son expérience unique à José afin qu’il puisse personnifier Dorothy Michael, alias Tootsie, avec grâce et crédibilité tout en rendant hommage aux femmes.

Puis, comme le spectacle aborde des sujets sociaux encore bien actuels et en lien avec les communautés 2SLGBTQIA+, l’équipe artistique et la production sont soucieuses que cette comédie musicale soit pleinement ancrée en 2024 et que son humour, parfois irrévérencieux, ne puisse heurter personne. Gisèle Lullaby, en tant que conseillère, aidera donc la production à garantir le respect des enjeux et considérations propres aux communautés 2SLGBTQIA+, aux côtés du metteur en scène Alexis Pitkevicht qui promet une direction artistique moderne, innovante et inclusive.