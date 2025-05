Giovanni Apollo accusé d’agressions sexuelles sur sa fille

Jean-Claude Apollo a longtemps été une figure populaire du petit écran, notamment avec les émissions Apollo dans l’frigo et Ma mère cuisine mieux que la tienne!. Toutefois, sa crédibilité avait été mise à mal en 2014 lorsque La Presse avait révélé qu’il avait menti sur son parcours professionnel et que son véritable prénom était Jean-Claude... et non Giovanni.

Depuis, il s’était retiré de la sphère médiatique, mais était demeuré actif sur les réseaux sociaux, où plus de 66 000 abonnés suivent encore l’une de ses pages Facebook. Il a également ouvert un restaurant, La Grange d’Apollo, à Saint-Marc-sur-Richelieu.

L’affaire suit désormais son cours devant les tribunaux. Coralie, quant à elle, espère que sa prise de parole contribuera à briser le silence qui entoure encore trop souvent les cas d’inceste. «Il faut qu’on en parle, même si c’est difficile», insiste-t-elle.