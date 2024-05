À 95 ans, Gilles Vigneault accordera une rare entrevue

«À sa façon, l’animatrice Catherine Pépin a choisi de célébrer Gilles Vigneault pour l’ensemble de sa carrière musicale. Le temps que l’on prend pour dire je "t’aime", c’est le rendez-vous privilégié auquel elle convie les auditeurs avec celui qui a marqué plusieurs générations avec ses textes et musiques riches d’histoires. Au fil de ce tour d’horizon de sa carrière en musique, et notamment son lien avec les communautés autochtones, on découvre des archives rares, des versions spéciales et inédites de ses chansons, mais également la surprise de quatre reprises de ses chansons : J’ai mal à la terre, par Matiu accompagné par LG Breton à la guitare, Le dit du feu par Vincent Vallières, J’ai planté un chêne par Ingrid St-Pierre, et Pendant que, en duo avec Ingrid et Vincent.»

On a l'impression qu'on aura droit à des moments remplis d'émotions!

L'émission Le temps que l'on prend pour dire «Je t'aime» sera diffusée à ICI Musique le samedi 25 mai prochain dès 10h.