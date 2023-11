Géraldine de Salut Bonjour se la coule douce au Guatemala

Notre Miss Météo, Géraldine Lamarche s'est envolée pour le Guatemala il y a quelques jours et nous a partagé sur son compte Instagram, toute la beauté des paysages qu'elle a la chance de voir.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Géraldine se prélasse sous le soleil du Guatemala depuis plus d'une semaine et ce n'est pas difficile d'être jaloux de la beauté des lieux dans lesquels elle se trouve. De leur villa, on a pu voir les montagnes de San Pedro ainsi que l'eau calme qui borde leur résidence des prochains jours. L'endroit est si enchanteur avec ses fleurs colorées. La chroniqueuse semble être bien accompagnée avec la photographe Camille DS et les petits chats à l'air affectueux qu'elle croise.

On lui souhaite une agréable fin de voyage et un retour au froid en douceur!

