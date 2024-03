Geneviève Tardif se prépare pour le retour de Charles et elle est magnifique

Dans la photo partagée, Geneviève Tardif arbore une coiffure sophistiquée, mais naturelle. Ses cheveux sont stylisés en de douces ondulations qui encadrent délicatement son visage, créant un look à la fois simple et raffiné. La partie avant de ses cheveux est séparée sur le côté, ajoutant du volume et de la structure à sa coiffure, et accentuant son charme naturel.