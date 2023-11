Geneviève Tardif adopte une nouvelle coloration fabuleuse juste à temps pour l'hiver

Charles Hamelin et Geneviève Tardif sont déjà dans l'ambiance des Fêtes!

Le célèbre couple a partagé des nouvelles photos de famille et on est sous le charme. Sur les images capturées par Ncy Sheehy, on peut voir les parents avec leurs belles Ludivine et Violette. Elles ont tellement grandi!

Continuez votre lecture.