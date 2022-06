Geneviève Schmidt vend sa superbe maison mid-century à St-Adèle pour 899 000 $

La magnifique demeure mid-century de 1959 est d'une superficie de 22 160 pieds carrés.

Voici d'ailleurs plus de détails sur la maison de la comédienne:

«Une authentique propriété « Mid-Century » *** Magnifique plain-pied d'architecture unique de +- 3200 pc situé dans le prestigieux quartier du Sommet Bleu. Elle a un charme fou, une cour à faire rêver, une piscine et un aménagement digne des revues ! De l'espace pour tous: 5 chambres, un grand salon avec foyer et plafonds cathédrales, une salle familiale sur le même niveau et bien plus. À proximité des services du charmant village de Sainte-Adèle et à moins d'une heure de Montréal, elle vous offre une vue sur les montagnes des Laurentides et le Lac Rond. Vendue partiellement meublée, les puristes seront comblés. Secteur paisible et homogène.»

