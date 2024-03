Fraude immobilière par un promoteur proche du crime organisé: la «fille de l’UQAM» aurait perdu 1,5M$

Le promoteur lui aurait alors proposé de l'aider en lui suggérant d'agir comme prête-nom. Faisant confiance, elle aurait versé plus de 1 060 969 $ en un peu plus d'un an pour acquérir deux triplex dans le projet Villanova à Lachine, Montréal.

Dallaire lui aurait ensuite fait signer un accord en lui disant qu'elle n'avait pas le droit de consulter un avocat, que les termes étaient non négociables et que si elle ne signait pas, elle ne serait pas remboursée. Boudreau aurait été sous pression pour accepter ces conditions.

La créatrice de contenu affirme que Dallaire et sa conjointe lui auraient fait de fausses représentations et l'auraient dissuadée de chercher des conseils juridiques. En janvier 2023, Dallaire aurait envoyé des messages à Boudreau la qualifiant d'«innocente» et l'informant de se préparer à une confrontation.

Malgré son état de stress et de dépression, Boudreau réclame maintenant la propriété des biens en payant le reliquat de leur valeur ou au moins le remboursement des sommes investies, ainsi qu'une compensation de 150 000 $ pour le stress et les inconvénients subis.

Dallaire n'a pas souhaité commenter l'affaire, la qualifiant de «comique».

La question devrait être portée devant un juge prochainement.