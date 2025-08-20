François Pérusse ajoute une corde à son arc

La pièce raconte l'histoire d'une famille québécoise à la tête d'une multinationale écolo, qui se retrouve plongée dans une crise avec une de ses usines, prise en otage par un dictateur.

Et même si François Pérusse n'est pas physiquement sur les planches, son style inimitable sera partout: il signe toute l'ambiance sonore, les musiques, et il incarne la voix d'un personnage qui n'est même pas humain.

Dans un communiqué, l'artiste a commenté l'aboutissement de son projet:

«J’ai toujours rêvé de créer une pièce de théâtre. Depuis vingt ans, j’en écris des bouts et je remets ça dans le tiroir. En 2018, j’ai pensé qu’il était temps que j’aboutisse et en 2025, j’ai complété le scénario. Puis, je l’ai relu, et me suis dit: "Ben voyons … Quel tas de niaiseries…! Degré maximal de débilité … Veux-tu ben me dire c’est quoi mon problème ?". Bref, comme tout ce que j’ai écrit en carrière, ça me va très bien.»

