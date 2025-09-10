C'est la fin pour Kaïn

Steve Veilleux explique que cette conclusion est née d’une longue réflexion. Musicalement, les chemins des musiciens commençaient à diverger. Plutôt que de s’éteindre doucement, ils ont choisi de finir en beauté, sur une note festive, fidèle à leur ADN.

Pour marquer ce dernier chapitre, Kaïn propose un neuvième album, La cour des grands, disponible dès maintenant en format numérique sous l’étiquette Spectra Musique. Ce disque est un hommage vibrant aux grands auteurs-compositeurs-interprètes québécois qui ont inspiré le groupe au fil des ans : de Plume Latraverse à Paul Piché, de Jean-Pierre Ferland à Richard Séguin.

« La cour des grands, c’est celle des artistes qui ont teinté notre plume et que nous admirons. C’est avec humilité que nous leur rendons hommage, avec notre couleur et nos émotions », confie le groupe.

Réalisé avec Davy Gallant, complice de la première heure, l’album revisite dix titres cultes en y ajoutant la touche Kaïn: festive, authentique et rassembleuse!