C'est la fin pour Kaïn

Après avoir fait chanter, danser et lever des foules pendant un quart de siècle, Kaïn annonce sa séparation. Le groupe derrière des succès comme Embarque ma belle et Mexico, tire sa révérence! Mais pas question de partir en silence: Steve Veilleux, Éric Maheu et John-Anthony Gagnon-Robinette offriront un ultime cadeau à leurs fans, un dernier album hommage et une grande tournée d’adieu à travers la province.
« C’était important pour nous de choisir les mots de la fin, de décider quand et comment on allait tirer notre révérence. Évidemment, on a envie que ça soit une véritable fête... On termine donc cette formidable aventure alors que le projet Kaïn est bien vivant et que les salles sont pleines ! », dévoile le groupe.
Steve Veilleux explique que cette conclusion est née d’une longue réflexion. Musicalement, les chemins des musiciens commençaient à diverger. Plutôt que de s’éteindre doucement, ils ont choisi de finir en beauté, sur une note festive, fidèle à leur ADN.
Pour marquer ce dernier chapitre, Kaïn propose un neuvième album, La cour des grands, disponible dès maintenant en format numérique sous l’étiquette Spectra Musique. Ce disque est un hommage vibrant aux grands auteurs-compositeurs-interprètes québécois qui ont inspiré le groupe au fil des ans : de Plume Latraverse à Paul Piché, de Jean-Pierre Ferland à Richard Séguin.
« La cour des grands, c’est celle des artistes qui ont teinté notre plume et que nous admirons. C’est avec humilité que nous leur rendons hommage, avec notre couleur et nos émotions », confie le groupe.
Réalisé avec Davy Gallant, complice de la première heure, l’album revisite dix titres cultes en y ajoutant la touche Kaïn: festive, authentique et rassembleuse!
Kaïn ne pouvait quitter sans une grande fête! La tournée La cour des grands : 25 ans de Kaïn débutera le 11 octobre prochain lors du Festival Trad-Cajun de Drummondville, événement cofondé par Steve Veilleux. Elle se poursuivra ensuite aux quatre coins du Québec, avec notamment deux lancements-spectacles très attendus: le 17 octobre 2025 au Club Soda à Montréal et le 18 octobre 2025 à l’Impérial Bell de Québec.
Depuis ses débuts dans un garage entre chums jusqu’aux plus grandes scènes du Québec, Kaïn aura marqué une génération avec ses chansons festives et ses refrains rassembleurs.
« Kaïn fut d’abord un party de garage entre chums. La sincérité de la passion, ainsi que la naÏveté de notre jeune vingtaine, auront forgé notre couleur, notre identité. Avec les années, nous avons laissé nos chansons parler plus fort que nous. Merci pour la belle ride, c’est la tête haute et le cœur full au bouchon que nous reprendrons la route une dernière fois, le temps d’un party en règle, dans la cour des grands. », conclut Kaïn.