Les films de superhéros les plus populaires

Les films de superhéros obtiennent souvent un franc succès au cinéma. Plusieurs des longs métrages les plus rentables jamais produits appartiennent en fait à ce genre. Survolons quelques-uns des films de superhéros les plus populaires de tous les temps.

Joker



Le film Joker du réalisateur Todd Philips a connu un succès impressionnant au moment de sa sortie en salle en 2019. En plus d’avoir été nommé près d’une trentaine de fois dans différentes catégories de récompenses, Joker a récolté plus de 1,074 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, devenant le film classé R le plus rentables à ce jour.

L’Ascension du Chevalier noir (The Dark Knight Rises)



En 2012, Christopher Nolan a réalisé L’Ascension du Chevalier noir, le 3e et dernier volet de la trilogie du Chevalier noir (Black Knight). Ce film, en plus d’être le plus lucratif de la carrière de Christopher Nolan, est le film de Batman le plus rentable de tous les temps avec 1,081 milliard de dollars de recettes cumulées à travers le globe. L’Ascension du Chevalier noir est souvent considéré comme l’un des meilleurs films de superhéros et un des plus mémorables de la décennie 2010.

Aquaman



Réalisé par James Wan et sorti en 2018, le film Aquaman est la première aventure solo du superhéros. Mettant en vedette Jason Momoa dans le rôle-titre, ce film a généré 1,148 milliard de recettes au box-office mondial. Non seulement Aquaman est-il un des films de superhéros les plus populaires de tous les temps, il est aussi le film le plus lucratif de l’Univers cinématographique DC.

Les Incroyables 2 (Incredibles 2)



Brad Bird a réalisé en 2018 Les Incroyables 2, le 2e volet de la franchise du même nom. Durant son premier week-end en salle, ce film des studios Pixar a établi un nouveau record d’exploitation pour un film d’animation, record qu’il a depuis cédé à La Reine des neiges 2 (Frozen 2). À ce jour, Les Incroyables 2 a généré plus de 1,245 milliard de dollars de revenus, une somme colossale pour un film de ce genre.

Avengers : Phase finale (Avengers: Endgame)



Avengers : Phase finale est de loin le film de superhéros le plus populaire jamais produit. 11 jours seulement après sa sortie en salle, ce long métrage détenait déjà le titre du film le plus lucratif de tous les temps. Avengers : Phase finale a récolté 2,798 milliards de dollars au box-office mondial. Son volet précédent intitulé Avengers : La Guerre de l’infini (Avengers: Infinity War) est quant à lui le 2e film le plus populaire de l’histoire du cinéma et le 2e long métrage à dépasser 2 milliards de recettes.

Il n’y a pas que les superpouvoirs des personnages de ces films qui sont impressionnants. Leur succès commercial l’est tout autant.

