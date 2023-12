La fille de Ginette Reno, Natacha, victime d'un malencontreux accident

« J'espère que vous allez bien. Pour ma part, aujourd'hui (vendredi), tout va très bien malgré ce qui m'est arrivée hier. (Jeudi), je suis tombée et j'ai pris une solide chute.

J'étais avec mon petit-fils, nous sommes allés au Quartier DIX30, puis nous nous dirigions vers Indigo pour regarder de beaux livres, car il adore lire. Il y avait des gens qui venaient en sens inverse, et par respect, mon mari laisse toujours passer les gens. Ainsi, il s'est écarté, mon petit-fils s'est écarté, et moi aussi. Mon pied s'est retrouvé dans un trou, près d'un arbre, et c'est là que je suis tombée. La chute a été rapide et inattendue. Je n'ai pas vu le coup venir. J'ai atterri sur mon genou en premier, puis tout mon corps a basculé sur le côté. Heureusement, trois hommes étaient là pour m'aider à me relever. J'ai dû prendre mon temps, car mon genou me faisait mal.

J'ai une bosse sur une cuisse, un genou endolori, mais surtout, mon bras est très douloureux, car c'est là que j'ai principalement atterri.

Aujourd'hui, je vais prendre les choses tranquillement. J'ai décidé de sortir de la maison, car il est important que je fasse quelques pas. », raconte-t-elle sur Instagram.

Natacha a documenté le tout en partagant une photo de ses blessures.