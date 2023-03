Fidjie de L'amour est dans le pré veut-elle d'autres enfants? Elle répond!

Fidjie de L'amour est dans le pré et son beau Ludovic veulent-ils agrandir la famille?

L'enseignante a répondu à la question dans une série de stories sur son compte Instagram, cette semaine.

Le couple adoré du public veut assurément un autre enfant mais le processus est plus long que prévu.

« Oui, on en veut un autre c'est certain. Mais visiblement, on n'est pas un couple qui conçoit facilement. Ça fait déjà plus de 6 mois qu'on laisse les choses aller et toujours rien. Mais, c'est très différent cette fois-ci! On s'est relancés là-dedans en sachant que ça pouvait prendre quelques années comme avec Laurier, donc on a moins de pression. »