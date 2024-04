Découvrez la magnifique ferme de Benjamin de L'amour est dans le pré

Un des candidats de la dernière saison de L'amour est dans le pré, Benjamin Chabot qui est assez actif sur les réseaux sociaux, nous informe sur sa magnifique ferme maraîchère et on adore!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, c'est sur le compte Instagram de sa ferme maraîchère et acéricole La Récolte des Cantons située à Bromont, que Benjamin Chabot nous informe sur les produits conçus et vendus dans sa boutique sur place.

Les photos qu'il partage sur ce compte sont magnifiques et nous donnent envie d'aller y faire un tour. On a pu y apprendre que les concombres passent environ 7 mois dans les serres et que leurs plants peuvent atteindre 100 pieds de longueur.