Fabienne Thibeault a été agressée sexuellement deux fois par des personnalités publiques connues

Remontant dans ses pénibles souvenirs, Fabienne a décrit comment elle était arrivée au dernier étage de l'hôtel où se déroulait le festival, introduite à son agresseur – un chanteur populaire d'une soixantaine d'années à l'époque – par le président du festival.

«Il était propre sur lui. Il m’a offert une coupe de champagne. Il me prend le bras, et tout à coup, on va vers la chambre. “Pourquoi ce mec m’emmène dans sa chambre?” me dis-je. On avance, et nous voilà devant une immense baie vitrée, où on a tout Montréal à nos pieds»

À ce moment-là, sans avoir la moindre idée de ce qui allait se produire, Fabienne s'est imaginée que l'homme avait simplement l'intention de faire du tourisme. Elle s'est donc mise à lui décrire le paysage environnant, évoquant le pont Jacques-Cartier et les quartiers ouvriers, pendant qu'il se rapprochait dangereusement d'elle.

«Il me met la bite dans la main», a-t-elle confié, ne pouvant pas en croire ses yeux.