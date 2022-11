Évelyne Audet a accouché: voyez les merveilleuses photos de son nouveau-né!

Le petit prince Léonard a vu le jour le 22 novembre dernier!

«Le 22/11/22 à 15:40, j'ai mis au monde mon deuxième garçon, le petit Léonard Fortin.

Il est né naturellement, dans l'eau, à la Maison de naissance. Un accouchement de rêve dans les circonstances. Tout le monde va bien et on était de retour à la maison la journée même.

Merci tellement à Karine et Mireille les deux fées qui m'ont mentalement soutenue durant ce processus. Longue vie aux maisons de naissance qui offrent le plus beau des voyages à celles qui osent s'y aventurer.

Et que dire de mon précieux amoureux @simfortin à qui j'ai sûrement cassé le bras, mais qui, pour une deuxième fois, a été fabuleux et tellement bienveillant dans toute cette aventure. ❤️», dévoile la maman sur Instagram.

Il est mignon comme tout, n'est-ce pas?!