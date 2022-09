Eva Mendes priorise sa vie de famille avec Ryan Gosling

La vie avec de jeunes enfants n'est pas nécessairement un long fleuve tranquille, n'est-ce pas!? C'est d'ailleurs ce qu'explique l'actrice Eva Mendes lors d'une entrevue avec le magazine People.

L'actrice et maman de deux jeunes enfants explique que sa maison est souvent en désordre et qu'elle accepte entièrement cette situation. Plusieurs parents se reconnaîtront dans les mots de Mendes.

L'actrice avoue que depuis qu'elle est devenue une mère, tout est plus chaotique! Elle affirme sans détour que c'est «impossible» de garder une maison parfaitement en ordre et qu'il faut accepter cette situation le temps qu'elle dure.

Depuis quelques années, Mendes se fait plus discrète à Hollywood. Elle a choisi de se concentrer sur ses enfants et sa vie de famille avec Ryan Gosling, et elle assure adorer ce choix!

