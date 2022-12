Eugenie Bouchard dévoile ses jambes infinies en bottes de cowboy!

Eugenie Bouchard a publié une nouvelle série de photos de son passage à Las Vegas, hier sur Instagram.

Sur les images partagées avec ses 2,3 millions d'abonnés, la célèbre joueuse de tennis assiste à un spectacle country avec un magnifique look. Pour cette soirée, Eugenie Bouchard a enfilé une chemise carreauté, un chapeau et de longues bottes de cowboy. Ce style de chaussures est partout cette saison et sous toutes ses formes!

Voici les portraits de cette soirée thématique réussie, à voir en utilisant la flèche blanche à droite au centre de la publication :