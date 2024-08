Étienne Boulay s'entraîne et ça ne se passe pas comme prévu

«Tout en douceur», commente Étienne Boulay en anglais.

C'est tellement comique!

On lui lève notre chapeau pour sa grande humilité et on le remercie pour ce moment savoureux.

Psittt! Étienne Boulay nous a également fait rire l'an dernier avec le même genre d'échec en plein entraînement. On vous invite à revoir les images!