Lara et Vincent reviennent sur l'élimination de Marie-Andrée et Anthony à OD Andalousie

Évidemment, on a profité de la discussion pour savoir ce qu'ils avaient fait depuis leur retour à la réalité. Les deux amoureux ont pris la route vers le Nord, où ils se sont adonnés à des activités qui leur sont familières, comme le ski, pour se ressourcer après l'intensité de l'émission.

Vincent: «On est allé jouer dehors, on est deux personnes qui bougent beaucoup. On est deux personnes de plein air. Première chose qu'on a fait en sortant, c'est allé dans le nord, on est allé en ski avec nos familles et nos amis.»