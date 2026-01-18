En direct de l’univers: Ce chanteur adoré des Québécois est le prochain invité!

Début du contenu principal.
Les fans d’En direct de l’univers peuvent déjà commencer à s’exciter: l’émission s’apprête à rendre hommage à une véritable légende de la musique québécoise!
Après l’univers musical de la comédienne Marilyn Castonguay, qui a fait vibrer les téléspectateurs lors du deuxième épisode de la saison, France Beaudoin et son équipe recevront un invité qui promet de faire lever tout le Québec de son sofa!
Eh oui, le samedi 24 janvier, ce sera au tour du chanteur country préféré des Québécois, Paul Daraîche, d’être à l’honneur!
Paul Daraîche est reconnu pour sa contribution importante à la musique d’ici! Apprécié du public, il demeure également respecté au sein du milieu artistique, plusieurs artistes ayant souligné au fil des années l’influence de son parcours sur la musique populaire québécoise! L’épisode à venir devrait ainsi proposer un hommage à sa carrière, à travers une série de performances et de clins d’œil à son répertoire.
Comme le veut la formule de l’émission, plusieurs personnalités publiques devraient se succéder sur scène afin de revisiter des chansons marquantes de l’univers musical de Paul Daraîche.
Il est aussi possible que certains membres de sa famille prennent part à l’épisode, notamment ses enfants Mathieu, Katia, Émilie et Dan, qui évoluent eux aussi dans le milieu musical.
Avec cet épisode, En direct de l’univers mettra à l’avant-plan l’univers musical d’un artiste qui a marqué le country québécois pendant plusieurs décennies.
L’hommage à Paul Daraîche sera diffusé samedi 24 janvier à 19 h sur ICI Télé, ainsi que sur ICI Tou.tv.
