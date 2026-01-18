En direct de l’univers: Ce chanteur adoré des Québécois est le prochain invité!

Les fans d’En direct de l’univers peuvent déjà commencer à s’exciter: l’émission s’apprête à rendre hommage à une véritable légende de la musique québécoise!

Après l’univers musical de la comédienne Marilyn Castonguay, qui a fait vibrer les téléspectateurs lors du deuxième épisode de la saison, France Beaudoin et son équipe recevront un invité qui promet de faire lever tout le Québec de son sofa!

Eh oui, le samedi 24 janvier, ce sera au tour du chanteur country préféré des Québécois, Paul Daraîche, d’être à l’honneur!