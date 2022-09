Qui est Emily Ratajkowski, la nouvelle flamme présumée de Brad Pitt?

Depuis quelques jours, la curiosité augmente autour d’Emily Ratajkowski, cette flamme présumée de Brad Pitt. Mais qui est donc cette femme de 31 ans? Elle est beaucoup plus qu’une jolie mannequin. Emily Ratajkowski est aussi actrice, autrice et se définit fièrement comme féministe.

La belle brune est née en 1991 à Londres de parents polono-américains, mais a majoritairement été élevée en Californie.

Elle est aussi la maman du petit Sylvester Apollo Bear, né de son union précédente avec Sebastien Bear-McClard.

Sa carrière en mode

Comme mannequin, elle a défilé pour plusieurs designers de renom comme Marc Jacobs, Versace, Miu Miu, Dolce & Gabbana et elle est l’égérie de grandes marques comme DKNY et Kerastase.

Elle a aussi créé sa propre marque de maillots de bain et de lingerie appelée Inamorata.

Une actrice talentueuse

Au cinéma, en 2014 elle a joué dans l’excellent Gone Girl aux côtés de Ben Affleck. C’est elle qui y interprétait l’étudiante avec qui Nick Dunne a eu une aventure, vous vous souvenez? Elle a aussi joué une version fictive d’elle-même dans le film Entourage et elle est apparue dans I Feel Pretty, ux côtés d'Amy Schumer.

Si son visage vous dit quelque chose sans que vous l’ayez vu dans les films mentionnés ci-haut, c’est peut-être que vous l’avez vu dans le clip Blured Lines de Robin Thicke, en 2013. Elle avait d’ailleurs dénoncé le comportement déplacé du chanteur, l’accusant d’avoir agrippé sa poitrine nue devant l’équipe de tournage.

Emily l'autrice

Emily Ratajkowski est aussi autrice. Elle a publié en 2021 son premier livre, My Body. Il s’agit d’une exploration personnelle de sa relation et ses expériences avec son corps, d’un essai sur le féminisme, la sexualité et le pouvoir.

Eh bien voilà, la prochaine fois que vous entendrez parler d’Emily Ratajkowski, la «flamme de Brad Pitt», vous saurez un peu plus de qui il s’agit!

