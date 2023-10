«J'ai fait le tour», Émily Bégin annonce la fin de sa carrière solo

Émily était présente sur le plateau en compagnie de Marie-Élaine Thibert, Wilifred Lebouthillier, Stépane Mercier, François Babin et Suzie Villeneuve. Ils ont partagé leur joie d'être réunis pour le spectacle hommage Et c’est pas fini, prévu pour janvier prochain au Centre Bell et au Centre Vidéotron.