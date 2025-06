Elliot Page en couple avec cette actrice connue!

Dans une photo partagée sur son compte, on peut voir Elliot et Julia collé, ensemble sur un passage piéton arc-en-ciel. En légende, il écrit simplement: « 🌈 💕 »

De son côté, Julia a publié une vidéo complice d’Elliot, torse nu (watatow les abdos!), profitant d’une source naturelle. Avec l’ajout d’un émoji de vapeur et la mention « Happy prideee », on sent qu'il y a vraiment de l'amour dans l'air!