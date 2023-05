Éléonore Lagacé vole la vedette aux Printemps du MAC dans ce haut révélateur

Éléonore Lagacé est la grande gagnante de la première saison de Zénith!

La jeune chanteuse a conquis le coeur de public pendant tout l'hiver avec des performances aussi originales les unes que les autres. Celle d'hier n'a pas fait exception : sa touchante version du succès « All By Myself » de Céline Dion nous a donné des frissons.

En plus d'un score presque parfait chez toutes les générations, le public lui a également accordé la victoire. Éléonore a donc terminé cette grande aventure avec un score de 102 points! Continuez votre lecture.