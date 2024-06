Duo: Deuxième exposition mère-fille pour Pascale Bourbeau et Mireille Tessier Bourbeau

L'exposition Duo sera ouverte au public jusqu’au 17 juin à la Galerie 203. Les amateurs d'art, les collectionneurs et ceux qui souhaitent simplement passer un agréable moment sont invités à venir admirer ces œuvres empreintes de sensibilité et de beauté. C'est une occasion unique de découvrir le talent de deux artistes qui, bien que partageant un lien familial, expriment leur créativité de manières distinctes et complémentaires.

